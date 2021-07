Gullkandidatene Mol/Sørum slet seg til seier i åpningskampen i Tokyo

sport

Kampen endte 21-18, 18-21 og 15-13 i sin åpningskamp i gruppespillet.

Den norske duoen, som er førsteseedet i Tokyo, kjempet i land seieren i det som ble et jevnt åpningssett.

Enda vanskeligere ble det for nordmennene i sett nummer to. Der kom Mol og Sørum raskt på defensiven og lå en periode under med åtte poeng. En offensiv mot slutten hjelp ikke. Settet endte 21-18 i australsk favør.

I det tredje og avgjørende settet fulgte lagene hverandre tett hele veien, men den norske duoen vant til 15-13, Kampen varte i 58 minutter.

