Normann Hansen reddet Stabæk fra cupfiasko – målfest for Brann, LSK og Tromsø

1-0-målet som reddet Stabæk fra en ny tung nedtur kom rett før tilleggstiden var omme. Olav Lilleøren Veum spilte fram lagkamerat Normann Hansen, som sendte bærumsklubben videre.

Da hadde Stabæk-leiren mer enn 90 neglebitende minutter bak seg. Oppgjøret var jevntspilt med sjanser begge veier. Både Stabæk og Follo hadde en ball i stolpen, og mot slutten yppet Follo seg.

Stabæk-trener Eirik Kjønø og hans elever slapp imidlertid med skrekken.

Målfester

Brann, Tromsø og Lillestrøm er også videre til neste runde. Eliteserieklubbene leverte målshow mot henholdsvis Bjarg, Skånland og Fu/Vo lørdag.

Tromsø ga seg ikke før Skånland var beseiret med 11-0 på bortebane i sin 1. rundekamp. «Gutan» ledet 4-0 til pause, og fortsatte på samme måte de siste 45 minuttene.

I alt åtte forskjellige spillere tegnet seg på scoringslista. August Mikkelsen, Mikael Ingebrigtsen og Joachim Rothmann ble tomålsscorere.

Brann-pustepause

Brann har slitt i Eliteserien denne sesongen, men fikk en etterlengtet pustepause fra nedrykkskamp og poengjakt lørdag. Mannskapet til Eirik Horneland hadde små problemer med å beseire Bjarg 5-0 etter å ha ledet 3-0 ved pause.

Enkelt ble det også for et formsterkt LSK-mannskap borte mot Funnefoss/Vormsund. Trener Geir Bakke benyttet anledningen til å gi sin mest betrodde menn en hvil, men anført av Jonatan Braut Brunes ble det likevel en meget trygg 4-0-seier. Brunes Braut sto for to av nettkjenningene.

Flere andre eliteserieklubber er også i aksjon i oppgjør med senere kampstart.

