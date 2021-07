Richard Carapaz med solotriumf i landeveisrittet

sport

Som ventet kom stjernene fram mot slutten av landeveisrittet. Både belgiske Wout Van Aert og slovenske Tadej Pogacar var av favorittene i den siste gruppen. De skulle ende med sølv og bronse.

Det var imidlertid Carapaz fra Ecuador som sammen med amerikanske Brandon McNulty stakk fra de andre i det som ble rittets avgjørende brudd. Med drøye ti kilometer igjen hadde jaktgruppen, med van Aert og Pogacar, rundt 40 sekunder opp til tetduoen.

I avslutningen så det tungt ut for McNulty som måtte slippe Carapaz med snaue seks kilometer igjen. Dermed syklet ecuadorianeren inn til OL-gull i ensom majestet, et drøyt minutt før forfølgerne spurtet om de øvrige medaljene. Van Aert knep sølvet etter fotofinish mot Tour de France-vinner Pogacar.

Bare en gang tidligere har en utøver fra Ecuador vunnet OL-gull. Det var kappgjengeren Jefferson Perez i 1996.

Et tidlig brudd satte standarden for lørdagens konkurranse. Bruddet på åtte ryttere fikk etter hvert et forsprang på nesten 20 minutter.

Etter det våknet storlagene som fikk opp farten og kjørte inn bruddet relativt enkelt. Med 90 av 234 kilometer igjen var forspranget nede i fem minutter, og det var like etter slutt for utbryterne.

Tøff stigning

Den tøffeste stigningen under rittet var Mikuni-passet som ventet rytterne mot slutten. Der var det flere som falt av, men mange av de største stjernene var med, blant dem flere som forrige helg syklet seg ferdig i Tour de France.

Nevnte Pogacar, Van Aert og Carapaz var alle høyst synlige under årets ritt i Frankrike. Pogacar vant som nevnt, der han herjet med konkurrentene opp de tøffeste fjellene, mens Carapaz sikret 3.-plassen.

Van Aert vant tre etapper under årets Tour de France, deriblant en tøff fjelletappe. Han vant også en tempoetappe og den avsluttende etappen på Champs-Élysées.

Måtte slippe

Alle de norske satt lenge godt med, men både Tobias Foss, Tobias Halland Johannesen og Markus Hoelgaard måtte slippe ved starten av Mikuni-passet. Andreas Leknessund falt av en tid før det. Dermed var det ingen norske igjen som kunne hevde seg i kampen om topplasseringene.

Hoelgaard syklet inn til 34.-plass og ble med det beste nordmann. Foss kom i mål som nummer 61, mens Johannesen og Leknessund kom i mål som henholdsvis nummer 82 og 83.

Til tross for at det ikke er tillat med tilskuere i Tokyo, var det 11.000 til stede på hovedarenaen for landeveisrittet. Siden rittet ble kjørt utenfor bygrensene, med mål ved foten av Fuji-fjellet, er det opp til lokale myndigheter om de vil tillate publikum.

Mennenes temporitt går onsdag morgen. Der skal Tobias Foss delta for Norge.

(©NTB)