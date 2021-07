Roing: Brun/Strandli til semifinale i Tokyo – sjefen mener gulldrømmen lever

sport

De vant sitt heat i lettvekt dobbeltsculler like foran Belgia, som også tok seg rett til semifinalen. Resten må gjøre et nytt forsøk i oppsamlingsheatet søndag.

I bane 2 startet duoen godt og ledet ved passering på 500 meter i solskinnet på roarenaen Sea Forest Waterway lørdag formiddag japansk tid. Den ledelsen beholdt de hele veien. Til slutt var de komfortabelt inne til tiden 6.25,74. Den olympiske rekorden er 6.10,99 og ble satt i Beijing i 2008.

Landslagstrener Flodin var godt fornøyd etter løpet, så fornøyd at journalistene lurte på om de kunne slå fast at det går mot OL-gull.

– Jeg synes potensialet er der, iallfall, slo Flodin fast.

Drømmen lever

– Det er mulig, absolutt. Jeg synes ikke vi er lenger fra den drømmen enn før vi startet OL. Jeg tror dette løpet var en viktig del for å spisse formen. Det virker veldig trygt, sa Flodin.

Litt stress var det. De siste justeringene på båten ble gjort bare to timer før OL-starten.

– Vi er ganske vant til det. Vi har jobbet med båten for å få orden på innstillingene, og det har vært litt forstyrrende, men nå er vi på rett vei, og det er bare små ting som gjenstår, sa Flodin.

Om selve løpet sa treneren at det var et typisk første løp i et mesterskap.

– Vi har sett det mange ganger før, de kommer ut ganske overlegent og sitter på en god rytme. Så blir de litt trøtte og får litt lav rytme. Vi visste at det kunne skje på en sånn dag, sa Flodin.

Overlegne

– Men de vant sitt heat og virket ganske overlegne. Det kommer til å bli bedre og bedre gradvis, sa treneren.

Brun og Strandli tok bronsen i samme øvelse i Rio-OL for fem år siden. De har også vunnet VM-gull og EM-sølv. Strandli legger opp etter lekene i Tokyo. Brun har ikke bestemt seg for om han skal fortsette karrieren.

Tyskland, Italia, Irland og Tsjekkia gikk også direkte til semifinalen, som avvikles natt til tirsdag.

