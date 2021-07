Solskjær om Pogbas framtid: – Samtaler pågår

sport

Solskjær kommenterte midtbanestjernens situasjon etter at Manchester United hadde tapt 2-4 for Queens Park Rangers i en treningskamp lørdag.

Det har den siste tiden kommet rapporter om at Pogba trolig ikke forlenger med United. Paris Saint-Germain skal være svært interessert i hans signatur.

– Det pågår samtaler mellom Pauls representanter og klubbens representanter. Alt jeg har hørt er at Paul ser fram til en ny sesong, sa Solskjær lørdag ifølge Sky Sports.

Pogba er inne i sitt siste kontraktsår med United.

Solskjær forlenget

I forkant av lørdagens treningskamp mot QPR offentliggjorde United at Solskjær har signert en ny kontrakt med klubben. Den nye avtalen strekker seg fram til 2024.

I treningskampen mønstret nordmannen et reservepreget mannskap, men fikk raskt en scoring å juble for. Jesse Lingard sendte United foran etter bare tre minutters spill.

Deretter handlet det meste om QPR, som lørdag offentliggjorde at tidligere landslagskaptein Stefan Johansen har signert en permanent avtale med klubben.

Uten Johansen

Scoringer av Charlie Austin og Moses Odubajo, samt to fulltreffere av Lyndon Dykes, sørget for at 0-1 ble snudd til 4-1-ledelse for London-klubben.

For United ble det mager trøst at 19-åringen Anthony Elanga reduserte til 2-4 mot slutten.

Stefan Johansen var ikke involvert i kampen.

(©NTB)