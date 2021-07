Verdenstoeren vil ha senere tennisstart i OL

sport

Verdenstoeren slo Alexander Bublik fra Kasakhstan med 6-4, 7-6 i sin 1.-rundekamp i OL-turneringen lørdag, men han sa at forholdene var «noe av det verste» han har spilt under.

– Jeg mener at kampene burde startet 18.00, slik de gjør blant annet i Mexico. Da er heten ikke så ille, sa Medvedev.

Han gikk på banen om formiddagen, og temperaturen var over 32 grader.

– Jeg tror ikke man vil endre dette midt i turneringen, men det som kan endres er at vi bare har ett minutt mellom sidebyttene. Det er en vits, sa russeren.

– Hvis du spør de 200 tennisspillerne her så ville 195 si at ett minutt er en vits, og at det burde være halvannet minutt som det er i andre asiatiske turneringer, sa verdenstoeren.

