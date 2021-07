Beachhåndballjentene støttes av stjerneartist

sport

Debatten har rast rundt de kjønnsdiskriminerende reglene for bekledning i beachhåndball etter årets EM i Bulgaria, og Pink er blant dem som er kritiske til lederne i internasjonal og europeisk håndball.

– Jeg er veldig stolt over det norske kvinnelaget i beachhåndball for at de protesterer mot de veldig sexistiske reglene om deres «uniform», skriver artisten som egentlig heter Alecia Beth Moore.

– Det europeiske håndballforbundet skulle ha blitt bøtelagt for sexisme, legger hun til.

Pink er også blant dem som har tilbudt seg å betale boten det norske kvinnelaget ble ilagt for å spille bronsekampen i tights i stedet for truser. Så langt har Norges Håndballforbund takket nei til slike tilbud.

– Bra gjort, damer. Jeg vil gjerne betale bøtene deres for dere. Fortsett, skriver Pink.

(©NTB)