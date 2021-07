Haalands fetter scoret i Molde-debuten – full målfest for RBK i cupen

sport

Magnus Wolff Eikrem og flere av Moldes fremste profiler fikk hvile i søndagens cupkamp. Likevel ble det aldri skummelt med tanke på avansement.

Eliteserieklubben brukte riktignok en drøy halvtime på å ta ledelsen ved Magnus Grødem, og mål nummer to kom først etter pause. Da satte den ivorianske spissen David Fofana inn 2-0 alene med keeper, før Ola Brynhildsen økte til 3-0 på et volleyskudd.

Molde-trener Erling Moe ga debutantene Mathias Løvik og Niklas Ødegård sjansen fra start. Nevnte Wolff Eikrem ble derimot sittende på benken hele kampen.

På tampen av oppgjøret reduserte Øyvind Wilmann Heia for Spjelkavik, før Erling Braut Haalands fetter Albert Braut Tjåland fastsatte sluttresultatet til 4-1.

17-åringen fikk sin Molde-debut søndag.

– Vi har så mange unge og lovende spillere i klubben, og dette var en gyllen anledning til å gi noen av dem sjansen til å smake på seniornivået. Absolutt alle av dem greip sjansen i dag, sier trener Erling Moe til Romsdals Budstikke.

Nordås-hattrick

Regjerende seriemester Bodø/Glimt hvilte også sin største profiler borte mot Rana. Det ga trøbbel før pause. Kim André Kristiansen Råde sendte hjemmelaget i ledelsen, men i annen omgang avverget Glimt det som ville blitt en solid cupbombe.

Tre scoringer fra Lasse Nordås samt et selvmål ga avansement til 2. runde med 4-1. Rana avsluttet kampen med ti mann etter et rødt kort på Arve Hauknes.

Mer komfortabelt ble det for Strømsgodset i 1. rundeoppgjøret mot Hønefoss. Mikkel Maigaard sørget for 1-0 før pause, før Johan Hove trygget avansementet etter hvilen. Kampen endte 2-0.

VIF vant brennhett derby

Opptakten til Oslo-derbyet mellom Vålerenga og Lyn ble preget av slagsmål mellom lagenes supportere. På banen var Vålerenga det beste laget.

Brage Skaret, Henrik Bjørdal, Henrik Udahl og Tobias Christensen scoret i 4-0-seieren.

Enkelt ble det også for Rosenborg i 1.- rundekampen borte mot Melhus. Dino Islamovic og Even Hovland åpnet målfesten for mannskapet til Åge Hareide, før svenske Rasmus Wiedesheim-Paul scoret to ganger. Deretter satte 16-åringen Marius Sivertsen Broholm inn scoring nummer fem, før et selvmål og en fulltreffer av Besim Serbecic avsluttet kvelden og sørget for at resultatet ble 7-0.

– Det å vinne 7-0 er bra i seg selv. Vi visste at de ville ofre seg sterkt i begynnelsen av kampen. Så tok kreftene slutt, og da fikk vi mer plass og muligheter. Sju mål er sju mål, og det er bra uansett hvem du spiller mot. Det må vi ta med oss, sa trener Åge Hareide til egen klubbs nettsider.

Klar for 2. runde er også Mjøndalen, som ubesværet slo Åssiden 3-0 etter scoringer av Shuaibu Lalle Ibrahim, Stian Aasmundsen og Alfred Scriven.

Sarpsborg fikk slite

Tyngre ble det for Sarpsborg i lokaloppgjøret mot Kvik Halden. Et selvmål av hjemmelagets Dardan Mehmeti rett før pause skilte lagene i det lengste. På overtid økte Steffen Lie Skålevik til 2-0.

Vrient ble det også for Viking, som måtte se Staal utlikne to ganger i det som til slutt ble en knepen 3-2-seier for eliteserieklubben fra Stavanger. Sebastian Sebulonsen ble matchvinner fem minutter før full tid.

Sandefjord trengte på sin side nesten en time på å bryte ned Pors. Da kom det til gjengjeld tre raske scoringer, før Simen Thorsen reduserte for telemarkingene. Sandefjords Vidar Ari Jonsson sørget for at kampen endte 4-1.

Lørdag forsvant Haugesund ut av cupen som første eliteserielag. Mannskapet til Jostein Grindhaug røk mot Stord etter straffesparkkonkurranse.

(©NTB)