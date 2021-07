OL skeet: Watndal i toppsjiktet – 74 av 75 treff første dag

sport

I 33 stekende varmegrader virket Watndal sikker som få på de første 25 skuddene. Den greske legenden Georgios Akhilleos og svensken Stefan Nilsson traff også alle duene i lag tre i den første serien på Asaka skytterstadion, en liten times kjøretur utenfor sentrum av Tokyo.

Watndal beholdt roen da det kom en såkalt skalldue (ødelagt) som den aller siste i serien. Watndal ba dommeren om at han måtte få en ny og fikk det.

– Dette var en perfekt serie, men som du så var det to andre på laget som skjøt 25 treff, og det var det også på nabolagene. Det er her nivået ligger. Det gir en veldig bra trygghet å få en slik start på konkurransen, sa landslagstrener Ole Henrik Gusland til NTB.

Defekt due

– Hva kan du si om den ødelagte duen som kom?

– Erik ser godt, og det er ikke normalt verken i trening eller konkurranser at det kommer en skalldue, men litt spesielt at det skjedde på stasjon åtte der duene kommer over hodet på deg. Erik er så rutinert at han ber dommeren om en prøvedue for å være sikker på at det kommer en riktig en neste gang. Dette kan han bruke til sin fordel, sa Gusland.

Pausene skal brukes i kjøleteltet. Der er det «bare» 25 grader.

– Det gjelder å drikke godt og gå gjennom de vanlige rutinene.

Watndal skal gjøre unna tre serier søndag. I runde to måtte han tåle én bom.

– Dette var en god runde. Han er absolutt med, mente Gusland.

– Som du ser, skiftet lyset litt nå. Når du har sol foran på duene og mørk bakgrunn, er det fint å se dem. Er det motsatt, er det plutselig mye verre, forklarte han videre.

I den siste serien skjøt Watndal igjen fullt hus.

Før OL startet sa Watndal dette til NTB:

– Det er en skrekkblandet fryd å stå i et OL. For oss skyttere er OL det absolutte største vi kan være med på. Jeg er småstolt av å ha kvalifisert meg dit. Det er 29 som deltar i skeet herrer, og sikkert 200 andre i verden som hadde fortjent å være der. På mitt beste kan jeg kjempe i toppen, men det er litt mer varierende for meg sammenlignet med dem som er helprofesjonelle.

Åtte i Aten

Watndal ble nummer åtte i OL i 2004, men bare noen år senere la han opp som skytter før han gjorde comeback i 2017.

Erik Watndal jobber som elektriker i 50 prosents stilling etter avtale med arbeidsgiver, men i 2021 har det vært mest skyting og lite jobbing på ham.

De seks beste over to dager (5 serier x 25 duer) går til finale. Det skal altså skytes 50 skudd mandag før finalistene er klare.

Skeet har stått på OL-programmet siden 1968. Norges beste resultat er Tore Brovolds sølv fra 2008-lekene i Beijing.

