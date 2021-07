Tysk OL-markering i turn – hylles av Norges deltaker

sport

Turnerne konkurrerer normalt i drakter som ikke dekker beina. Ifølge reglene er det tillatt å dekke helt ned til anklene, men slike drakter har tidligere nærmest utelukkende vært benyttet av religiøse årsaker.

Under EM tidligere i år stilte imidlertid de tyske turnerne i heldekkende drakter. Det gjorde de også under OL-kvalifiseringen i Tokyo søndag.

Grepet er blitt hyllet av utøvere fra en lang rekke land.

– Vi ønsker å sørge for at alle føler seg komfortable, og at vi viser at de kan ikle seg det de ønsker og se fantastisk ut, føle seg fantastisk, uansett om det er en heldekkende eller kort drakt, sa 21-åringen Sarah Voss ifølge Reuters.

– Vi ønsker å være rollemodeller, og håper alle har mot til å følge etter oss, tilføyde hun.

Den norske OL-turneren Julie Erichsen er blant dem som hyller tyskerne.

– Jeg synes det er skikkelig kult at de våger å stå på en så stor arena og vise jenter fra hele verden at du kan ikle deg akkurat det du vil, sa hun til Reuters.

Den siste tiden har det vært stort fokus rundt at det norske landslaget i beachhåndball ble bøtelagt for ikke å ha spilt i bikinitruser under EM nylig.

Det europeiske håndballforbundets beslutning har vært gjenstand for en storm av kritikk.

