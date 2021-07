Gil klar for Tottenham i byttehandel med Lamela

sport

Spurs opplyser mandag at Gil har undertegnet en femårskontrakt med Premier League-klubben.

Gil har vært Sevilla-eiendom siden han kom til klubben som 11-åring i 2012, men de siste to sesongene har han vært utleid til henholdsvis Leganés og Eibar.

Han gjorde en svært god 2020/21-sesong og ble blant annet belønnet med tre landskamper for Spania. For tiden spiller han OL-turneringen for hjemlandet, og derfor vil han ankomme London først etter at han er ferdigspilt i Tokyo.

Som en del av Gil-kjøpet flytter Erik Lamela til Sevilla. Han er den siste spilleren som forlater Tottenham av de mange som ble hentet inn etter at klubben solgte Gareth Bale til Real Madrid for 100 millioner euro i 2013.

Tottenham serieåpner hjemme mot tittelforsvarer Manchester City 15. august.

