Japan stoppet Kinas utrolig gullrekke i bordtennis

Kina hadde vunnet samtlige OL-gull i sporten siden sørkoreaneren Ryu Seung-Min vant herrenes singleklasse for 17 år siden.

Også mandag så det ut til at gullet skulle gå til Kina da Xu Xin og Liu Shiwen vant de to første settene. Den japanske duoen Jun Mizutani og Mima Ito slo derimot raskt tilbake med tre strake sett, før kineserne utlignet til 3–3 og sikret et sjuende og avgjørende sett.

Der var hjemmehåpene best og kunne juble for seier med settsifrene 5-11, 7-11, 11-8, 11-9, 11-9, 6-11, 11-6.

Gullet er Japans første i OL-sammenheng. I tillegg til Japan, Kina og Sør-Korea, er Sverige eneste nasjon med gull i idretten. Det sørget Jan-Ove Waldner for i Barcelona i 1992.

