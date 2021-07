Nagornyj førte russerne til turngull

sport

Verken Denis Abljazin eller Artur Dalalojan fikk det til i den siste rotasjonen, som for russerne var frittstående. Begge pådro seg trekk, og med henholdsvis 13,900 og 14,066 var gullet i fare.

Den japanske tenåringen Daiki Hashimoto hadde løftet vertsnasjonen forbi Kina med en strålende skrankeøvelse til 15,100 poeng, og de russiske missene gjorde at det kunne blitt gull for Japan.

Nagornyj hindret det med en strålende øvelse, og han kastet seg om på gulvet i ren glede da poengsummen kom opp. For første gang siden 1996 ble det russisk OL-triumf i mennenes lagkonkurranse, denne gang riktig nok under betegnelsen ROC.

Tittelforsvarer Japan ble slått til sølvplass med 0,103 poeng, mens Kina endte på bronseplass 0,606 poeng bak vinnerne i en spennende konkurranse.

På det russiske vinnerlaget turnet de tre nevnte og David Beljavskij, som delte på de fire apparatene og oppnådde 262,500 poeng (tre mann i hvert apparat). Russerne var best i ringer og sprang, nest best i frittstående og skranke, og da gjorde det ikke noe at de bare var fjerde best i bøylehest og svingstang.

Japan var best i frittstående og svingstang, Kina i bøylehest og skranke.

