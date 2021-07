OL-treners elleville feiring går verden rundt

sport

20-åringen tok første stikk i kampen mot den amerikanske svømmestjernen Katie Ledecky og sikret OL-gullet. Det var den første OL-finalen Ledecky har tapt. Mens Titmus var sjokkert i vannet, stjal treneren oppmerksomheten.

Han rev av seg munnbindet, jublet og kastet seg hemningsløst mot gjerdet på tribunen før tårene tok overhånd. Klippet går verden rundt, og Australias OL-lag skriver på Twitter at «dette oppsummerer det perfekt».

– Jeg kunne se Dean på den andre siden gråte og gråte. Jeg forsto ikke helt hypen, det er mer dere. Jeg prøver bare å gjøre mitt beste og kan ignorere alt annet, sa Titmus.

Hun takket sin overlykkelige trener.

– Jeg trodde ærlig talt at jeg skulle være mer nervøs, men Dean sa til meg at alt jeg trengte å gjøre var å svømme, at det bare var en stor konkurranse, sa Titmus.

