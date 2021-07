Tittelforsvareren møter Djerv 1919 – slik spilles 2. runde i cupen

sport

1. runde i NM ble spilt i helgen, og mandag kom oppsettet for neste runde fra Norges Fotballforbund.

Haugesund, tapende finalist i 2019, røk ut i straffesparkkonkurranse mot Stord i 1. runde, men de øvrige 15 eliteserielagene er klare for mer cupfotball.

Mens Viking spiller borte mot haugesundslaget Djerv fra 3. divisjon, er det flere andre gode lokaloppgjør i vente.

Orkla mot Rosenborg, Hødd mot Molde, Junkeren mot Bodø/Glimt og Fana mot Brann blir blant de imøtesette duellene som spilles 31. juli og 1. august.

Det eneste 4.-divisjonslaget som er videre, Harstad, skal møte Senja fra 2. divisjon. En av overraskelsene fra 1. runde, 3.-divisjonslaget Ullern, skal møte Vålerenga.

Misnøye i Sør

Ikke alle er fornøyde med oppsettet NFF har gjort for den kommende runden. På Sørlandet reageres det fra to leirer på at Start og Fløy ikke møtes. I stedet skal Fløy spille mot Jerv fra Grimstad, mens Start må reise til Stavanger for å møte Vidar.

– Det synes jeg er merkelig av forbundet, sier Starts klubbdirektør Terje Marcussen til Fædrelandsvennen.

– Det er litt av et oppsett. Vi skal ikke si at Jerv ikke er en gøy motstander å møte, men vi hadde håpet på Start. Jeg synes det er trist at Start må til Stavanger, i stedet for å få et lokaloppgjør, kommenterer Vidar Røsstad, sportslig leder i Fløy.

Norges Fotballforbund forklarer at det er en rekke kriterier å ta hensyn til når cuprunden skal settes opp.

– Det har som vanlig vært vektlagt at lagene fra Eliteserien skal spille borte, unngå oppgjør som er like i serien, ha minst mulig reising og dersom mulig unngå repeterende oppgjør fra de siste årene. Så er det ikke til å unngå at alle kriteriene ikke oppfylles i alle kamper, spesielt når det gjelder reising, men vi håper og tror at vi klarer å skape mange fine fotballfester med dette oppsettet, sier leder Nils Fisketjønn i forbundets konkurranseavdeling.

For 3. runde blir det trekning som avgjør hvem som møtes. Det er nytt av året.

Hele kampoppsettet:

Moss – Fredrikstad, Nordstrand – Sarpsborg 08, Skeid – Lillestrøm, Kjelsås – Grorud, Ready – Strømsgodset, Ullern – Vålerenga, Eidsvold Turn – Raufoss, Ull/Kisa – Stabæk, Notodden – Mjøndalen, Kongsvinger – Strømmen, Gjøvik/Lyn – HamKam, Fram – Odd, Arendal – Sandefjord, Fløy – Jerv, Vidar – Start, Sola – Bryne, Åkra – Sandnes Ulf, Djerv 1919 – Viking, Stord – Åsane, Fana – Brann, Fyllingsdalen – Øygarden, Florø – Sogndal, Hødd – Molde, Brattvåg – Aalesund, Orkla – Rosenborg, Nardo – Stjørdals/Blink, Tiller – Kristiansund, Levanger – Ranheim, Junkeren – Bodø/Glimt, Harstad – Senja, Fløya – KFUM Oslo, Alta – Tromsø.

(©NTB)