Tomasgaard falt av i seilingen

Med 18.- og 15.-plass mandag falt nordmannen ut av tetsjiktet og ned til 11.-plass, etter at alle har strøket en av tre seilaser. Finske Kaarle Tapper leder.

Tomasgaard kom dårlig ut i den første av mandagens seilaser og greide aldri å seile seg opp igjen. Han kom i mål 2.18 minutt etter vinneren Milivoj Dukic fra Montenegro.

I den neste seilasen kom nordmannen brukbart ut, men falt nedover og endte på 15.-plass 1.59 minutt bak den svenske vinneren Jesper Stålheim. Svensken seilte seg stort opp etter å ha vært på 27.-plass over minuttet bak lederen ved første markør.

Laser-seilerne skulle egentlig gjennomført to seilaser hver av de tre første dagene, men den 2. seilasen søndag kunne ikke gjennomføres. Det blir i stedet tre seilaser mandag.

Jolleseilerne skal gjennomføre 10 innledende seilaser før de beste går videre til medaljeseilasen.

Mandag skal det også gjennomføres to seilaser i Laser Radial for kvinner (med Line Flem Høst) og tre i brett (RS:X) for menn (med Endre Funnemark).

