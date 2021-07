Ungdommen herjer i OL – fortsatt håp om historisk gullvinner

sport

Seierspallen etter skateboardkonkurransen for kvinner mandag var som en drøm for IOC. Street-konkurransen ble vunnet av 13-åringen Momiji Nishiya fra Japan, foran brasilianeren Raysaa Leal og 16-åringen Funa Nakayama.

Leal er også 13, men yngre enn Nishiya, og ville ha vært historiens yngste OL-vinner med sine 13 år og 203 dager. Den æren er det stuperen Marjorie Gestring som har. Hun tok gull i 1936 da hun var 13 år og 268 dager.

Det er fortsatt håp om at IOC kan få drømmen om en historisk ung gullvinner oppfylt i dette OL. Det kan det bli en annen skateboarder som sørger for, når Japans Kokona Hiraki (12 år og 343 dager) og Storbritannias Sky Brown (13 år og 28 dager) skal i aksjon i park-øvelsen.

Tenårings-rush

Men også i andre idrettsgrener enn skateboard har tenåringene herjet så langt i OL.

17-åringen Kim Je-deok har tatt to gull i bueskyting. Da 17-åringen sikret Sør-Korea gullet i lagkonkurransen mandag, ble unggutten hyllet.

– Dagens helt. Hver gang vi hadde problemer, skjøt han en innertier, sa 39-åringen Oh Jin-hyek, som kunne ha vært lagkameratens far. Kim sa selv at gamlegutta på laget motiverte ham.

– De sa «la oss være sprø i dag». Hvis vi bekymrer oss for mye, kan vi tape, sa Kim.

Den tunisiske 18-åringen Ahmed Hafnaoui sjokkerte både seg selv og alle andre da han fra bane åtte tok gullet på 400 meter fristil i svømming.

Samtidig knuste 20-åringen Ariarne Titmus den amerikanske superstjernen Katie Ledecky og vant kvinnenes 400 meter fristil.

Oppløftende budskap

Det er godt nytt for IOC, som har et uttalt mål om å gjøre OL mer ungdommelig. OLs aller yngste, bordtennisspilleren Hend Zaza fra Syria, røk ut i første runde, men ga en inspirerende beskjed til verdens unge.

– Dette er mitt budskap til alle som ønsker de var i min situasjon: Kjemp for drømmene dine, prøv hardt uansett hva slags vanskeligheter du har, så vil du nå målet ditt, sa deltakeren fra OLs flyktninglag.

(©NTB)