Coe føler med sprintstjerne – vil endre marijuanas status som dopingmiddel

Richardson, som vant 100-meteren under det amerikanske uttaksstevnet i forrige måned, avga en dopingprøve som viste spor av cannabis etter konkurransene i Eugene.

I etterkant innrømmet sprintstjernen å ha røyket marijuana for å håndtere sorgen over at moren hennes nylig hadde gått bort. Richardson ble utestengt i 30 dager og mister således Tokyo-OL.

Presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet (WA), Sebastian Coe, sa tirsdag at den amerikanske stjernens fravær under sommerlekene i Japan er «et tap for konkurransene».

Moren gikk bort

Han uttrykte samtidig støtte til at det, i lys av Richardsons sak, gjøres en ny vurdering av marijuanas plass på forbudslista.

– Det bør gjøres. Det er fornuftig, sa Coe på spørsmål om det er grunn til å se en ekstra gang på om marijuana skal stå WADAs liste over forbudte stoffer.

– Ingenting er skrevet i stein. Du må tilpasse deg, og noen ganger tenke nytt, fortsatte friidrettstoppen.

Han har anmodet Friidrettens Integritetsenhet (AIU) om å jobbe sammen med WADA for å se på situasjonen.

Dersom Sha’Carri Richardson hadde deltatt i OL, ville duellen mellom henne og den jamaicanske sprintdronningen Shelly-Ann Fraser Pryce, vært en av OLs mest imøtesette på friidrettsbanen.

Richardson løp 100-meteren på kruttsterke 10,86 under det amerikanske uttaksstevnet. Resultatet ble senere strøket etter den positive dopingtesten.

Lei seg

Coe skulle gjerne sett 21-åringen i Japan.

– Jeg er lei meg på hennes vegne over at vi har mistet et enestående talent, sa han før starten på sommerlekene i Japan.

Han understreker samtidig at utestengelsen Richardson ble ilagt er i tråd med gjeldende regler.

Coe vant selv to OL-gull på 1500 meter.

Terskelen for hva som utgjør en positiv dopingprøve for marijuana ble hevet etter OL i London i 2012. Kanskje kan regelen bli endret på ny. WADA oppdaterer sin liste over forbudte stoffer årlig.

