Dramatisk kollisjon for norsk OL-båt – Næss havnet i vannet

sport

Det var ved første bøye at det gikk galt mellom den norske båten med Næss og Marie Rønningen om bord og tyskerne Tina Lutz/Susann Beucke. De støtte sammen, og Næss falt ut av båten. Hun holdt seg fast i et tau og ble slept etter båten et lite stykke før hun kom seg om bord igjen.

Den norske båten fullførte seilasen på 17.-plass, mens tyskerne ble nummer seks. Med serien 10-17-12 første dag er Næss og Rønningen på 16.-plass i sammendraget.

Charlotte Dobson og Saskia Tidey fra Storbritannia vant de to første seilasene og leder. Alle båtene har fått stryke sin svakeste plassering.

Det skal gjennomføres 12 seilaser i klassen før de beste går videre til medaljeseilas.

