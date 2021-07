Ishockey: Ovetsjkin (35) signerte for fem nye år med Capitals

sport

Det er klubben selv som bekrefter avtalen på egne nettsider.

Capitals-kaptein Ovetsjkin ville stått uten kontrakt ved midnatt onsdag, etter hele 13 sesonger for hovedstadsklubben. Etter det ble klart at han blir værende i Washington, tvitret Ovetsjkin et bilde av seg selv hvor han holder Stanley Cup-pokalen fra 2018, med bildeteksten «Jeg er tilbake DC».

– Alex er en verdensklasse-atlet som for alltid vil være høyt ansett, ikke bare for å ha ledet laget til Stanley Cup-triumf, men også for å ha inspirert den neste generasjonen med supportere og unge spillere, uttalte Capitals-eier Ted Leonsis til klubbens sider.

Ovetsjkin er nummer seks på listen over de mestscorende spillerne i NHL-historien, med 730 scoringer totalt. Den russiske målmaskinen har likevel ett stykke opp til hockey-ikonet Wayne Gretzky som noterte seg for hele 894 mål.

