Larsen tok skylden etter lagmiss i luftrifle: – Hviler på meg at vi ikke gikk videre

Det var stilt store forventninger særlig til kjæresteparet Duestad/Larsen etter at de gjorde det sterkt i luftrifle individuelt, men Larsen feilet i kvalifiseringen. Han greide bare 310,5 poeng på sine tre tiskuddsserier, mens Duestad fikk sterke 316,3.

– Jeanette skjøt kjempebra og leverte som individuelt. Jeg hadde en litt tyngre dag, og da går skuddene ut i stedet for inn. Det hviler på meg at vi ikke er i semifinalen, og det er litt tungt, sa Larsen til NTB og andre norske medier.

Begge de norske parene oppnådde 626,8 poeng i kvalifiseringen. Det holdt bare til 9.- og 10.-plass. De åtte beste parene tok seg videre til neste kvalifiseringsrunde.

Ungarn knep den siste plassen i neste runde med 627,9 poeng, så de norske var 1,1 poeng unna. Med normal skyting fra Larsen ville det gått greit.

Selvtillit

– Det er selvfølgelig litt kjipt at vi ble slått ut, men sånn er det, sa Duestad, som ikke umiddelbart kunne si om hun har skutt bedre i luftrifle.

– Det er et godt spørsmål. Jeg holdt nivået jeg hadde i den individuelle konkurransen (vant kvalifiseringen og endte på 4.-plass). Jeg fikk det til å flyte bra og dro med meg mye selvtillit. Da er det lettere å prestere, sa hun.

Det startet greit for Larsen, som fikk 104,7 i sin første serie. Så ble det 103,6 i den neste og svake 102,2 i den siste. Duestad leverte serier på 104,4, 106,3 og 105,6 poeng.

– Jeg er ekstremt imponert over Jeanette, sa Henrik Larsen.

Nye sjanser

Best i kvalifiseringen var kinesiske Yang Qian/Yang Haoran med 633,2 poeng.

Stene fikk 312,7 poeng, Hegg 314,1. De endte på 9.-plass blant de 29 lagene, Duestad/Larsen på 10.-plass.

Etter siste kvalifiseringsomgang går de to beste lagene til finale, de to neste til bronseduell. Kina var best igjen og tok seg til finale mot USA.

De norske måtte nøye seg med å være tilskuere, men nå starter oppladningen til rifle helmatch, der det skytes på 50 meters hold. Kvinnene skal i aksjon lørdag, mennene mandag.

