LSK puster topplagene i nakken – ustoppelige Lehne Olsen scoret igjen

Lillestrøm sto med åtte seriekamper uten tap foran hengekampen på eget gress. Nå er rekken forlenget til ni. Samtidig klatret kanarifuglene til tredjeplass på tabellen.

Opp til serietoer Bodø/Glimt skiller det kun ett poeng, mens ledende Molde har seks poeng til gode på mannskapet til Geir Bakke. LSK har samtidig én kamp til gode på begge.

LSK-trener Bakke fikk et hyggelig gjensyn med gamleklubben Sarpsborg onsdag. Det kan han takke blant andre kaptein Thomas Lehne Olsen for. Totningen scoret sitt 12. mål så langt denne sesongen og har nå bare Moldes Ohi Omoijuanfo (15) foran seg på toppscorerlista.

Det første målet kom fra innbytter Kaan Kairinens fot. Finnen kom inn i pausen og scoret nærmest umiddelbart.

– Vi har noen X-faktortyper, og det er det som avgjør kampen, sa Bakke til Discovery etter kampslutt.

– Det er to perioder på ti minutter som avgjør kampen. Vi har ti minutter på slutten av første omgang og starten av den andre med store sjanser. Vi klarer ikke å score. Lillestrøm har ti minutter der de har trykk på oss, og de scorer to, oppsummerte Sarpsborg-trener Lars Bohinen overfor kanalen.

I tverrliggeren

Helt uventet var det ikke at måltyven Lehne Olsen igjen kom på scoringslisten. Han kunne også fått uttelling tidligere i kampen.

Etter et kvarters spill fikk Lehne Olsen første omgangs klart største sjanse etter å ha blitt spilt fri av Gjermund Åsen. LSK-spissens vipp over keeper var det klasse over, men ballen smalt i tverrliggeren.

Sarpsborgs beste mulighet de første 45 minuttene sto Ibrahima Koné for da han fikk sjansen alene med LSK-keeper Mads Hedenstad Christiansen på tampen av omgangen. Sisteskansen parerte avslutningen med en strålende redning.

Noen minutter tidligere hadde tidligere kanarifugl Mohamed Ofkir testet samme Christiansen da han fikk kjempetreff fra utenfor 16-meteren. Også da avverget 20-åringen mellom stengene scoring med en mesterlig inngripen.

Koné-bom

Sarpsborg begynte også annen omgang best, og igjen misbrukte Ibrahima Koné en kjempesjanse. 22-åringen fra Mali fikk avslutte fra strålende posisjon rett foran mål, men sendte ballen høyt over LSK-målet.

Like etter ble gjestene fratatt en kjempemulighet da Jonathan Lindseth kom alene med keeper. Dommer Mohammad Aslan hadde imidlertid blåst for et frispark i momentet før, framfor å bruke fordelen. Kamplederen innså selv feilen og strakte hendene i været blant frustrerte spillere.

I stedet kom målet i motsatt ende av banen da innbytter Kaan Kairinen trillet ballen i mål etter et strålende LSK-angrep. Kairinen kom inn i pausen sammen med Tobias Svendsen, og det var sistnevnte som gjorde et strålende stykke arbeid forut for scoringen.

2-0 kom nesten umiddelbart etter ledermålet. Gjermund Åsen slo et hardt og presist innlegg fra venstre, og foran mål stanget LSK-kaptein Lehne Olsen ballen kontant i hjørnet.

Dermed var seieren i boks for hjemmelaget som møter Sandefjord neste helg. Da skal Sarpsborg ut mot Stabæk.

