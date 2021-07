Ledecky overveldet av følelser etter OL-triumf

sport

En drøy time etter at hun ble slått til 5.-plass i finalen på 200 meter fri la hun konkurrentene langt bak seg på maratondistansen og ble den første kvinnelige OL-mester på 1500 meter noensinne.

Ledecky, som av mange regnes som den beste kvinnelige svømmer noensinne, ledet fra start til mål og seiret på 15.37,34, over fire sekunder foran lagvenninne Erica Sullivan. Hun jublet vilt etter målgang, før gledestårene kom.

– Etter 200 måtte jeg omtille veldig raskt. I oppvarmingsbassenget tenkte jeg på familien min, og for hvert svømmetak i finalen tenkte jeg på besteforeldrene mine. De er de fire tøffeste menneskene jeg kjenner, og de hjalp meg til seier, sa hun.

– Gullet betyr mye for meg. Noen er kanskje misfornøyd med at jeg ikke vinner alt, men det er viktigere ting å bry seg om i verden, la hun til.

Det var hennes sjette OL-gull, etter at hun vant ett i London og fire i Rio.

Mandag ble hun slått til sølv på 400 meter fri av den australske overraskelsen Ariarne Titmus, og onsdag ble hun bare nummer fem på 200 meter fri da Titmus vant igjen.

Titmus er oppe i tre gull i Tokyo-lekene ettersom 20-åringen tirsdag bidro på Australias vinnerlag på 4 x 100 meter fri. Onsdag seiret hun på 3.56,69. Siobhan Haughey fra Hongkong ledet ved siste vending, men Titmus kom voldsomt på den siste lengden og vant. Haughey ble slått til sølv med 67 hundredeler.

Dobbelt vinner

– Nå er jeg helt utslitt. Dette var tøft. Jeg fikk ikke tiden jeg hadde håpet på, men i OL handler det bare om å vinne, og jeg er veldig glad nå, sa Titmus.

Det ligger an til en spennende duell mellom Titmus og Ledecky på 800 meter fri senere i lekene.

Yui Ohashi fra Japan tok i likhet med Titmus sitt annet individuelle gull i lekene. Hun vant 200 meter medley på 2.08,52 etter tidligere å ha vunnet den dobbelte distansen. Hun seiret foran amerikanerne Alex Walsh og Kate Douglass.

Ohashu var bare nummer fem etter butterfly, men hun tok seg raskt opp i tetsjiktet og overtok ledelsen på den avsluttende lengden med frisvømming.

Drakten revnet

Kristof Milak fra Ungarn vant dagens eneste individuelle finale for menn da han noterte 1.51,25 på 200 meter butterfly. Han slo toeren Tomoru Honda fra Japan med nesten to og et halvt sekund. Vinnertiden var et drøyt halvsekund bak hans verdensrekord.

– Drakten min revnet ti minutter før start. Da skjønte jeg at håpet om verdensrekord var ute, for jeg mistet fokus fullstendig, sa Milak etterpå.

Federico Burdisso fra Italia tok bronse. Etterpå medga han at han har kjent på forventningspresset og hadde lyst til å trekke seg fra øvelsen.

– Nå er jeg glad for at jeg stilte, sa 19-åringen til RaiSport.

Det ble britisk gull på stafetten over 4 x 200 meter fri, ved Tom Dean, James Guy, Matthew Richards og Duncan Scott. ROC og Australia ble klart slått.

Den amerikanske stjernen Caeleb Dressel, som håper å vinne seks gull i OL, var nest best i semifinalen på 100 meter fri med 47,23. Russiske Kliment Kolesnikov noterte 47,11, som er europarekord. Finalen avvikles torsdag.

