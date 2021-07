Spøkefull og skuffet Tufte: – Det er nesten så man sier at Paris-OL er nære

sport

– Jeg skal ikke det, altså. Jeg skal ikke til Paris. Det tror jeg gutta er veldig glade for, sa Tufte og lo.

Veteranen var først åpen om at det er vemodig å være i sitt siste OL og avslutte samarbeidet med Martin Helseth, Erik Solbakken og Oscar Helvig. Og at det svir litt ekstra å avslutte når man ikke lykkes.

– Det er nesten så man sier at Paris-OL er nære, sa han før han modererte seg.

– Det er siste turen med karer man har blitt jævlig glad i. Det er klart det er vemodig. Det er mye følelser. Jeg vil takke gutta for tre kule år med mange oppturer og nedturer. Vi har stått sammen, sa en mer beveget Tufte like etter.

Båten var langt unna både i forsøksheatet og oppsamlingsheatet i kampen om en finaleplass.

– En epoke er over

I B-finaleheatet mot Litauen, Kina og Tyskland fikk nordmennene en brukbar åpning og lå like bak Kina umiddelbart. Kineserne tok over føringen med den norske kvartetten på plassen bak halvveis.

Tyskland kom som en kule på tampen og snek seg forbi Norge like før mål. Dermed ble det 3.-plass i B-finalen for Tufte og co. som var 1,27 sekunder bak Kina. I etterkant var Tufte tydelig rørt og sliten og hang med hendene over hodet.

Den siste turen med kvartetten ble litt som de to foregående: ikke det helt store. Flere av konkurrentene har rett og slett vist bedre form når det gjelder som mest.

– Vi kjempet, men det er ikke løpet det handler mest om i dag. Det er Olaf og slutten på hans karriere. En epoke er over, sa Helseth.

Han forklarte at han ga Tufte en god klem etter målgang.

– Det er mye følelser. Nå kommer en ny hverdag, sa ålesunderen.

– Masse følelser

– Det var masse følelser. Det var den siste turen med gutta, siste olympiske løp, siste behandling med fysioen … Vi har ledd av at det har vært siste «ditt og datt», gjentok Tufte.

Bonden fra Nykirke deltok i sitt sjuende OL og har to gull (singlesculler) og to sølv (dobbeltsculler) i sin olympiske karriere. Magnus Konow (seiling), Harald Stenvaag (skyting) og Ole Einar Bjørndalen (skiskyting) har alle seks OL-deltakelser, og Tufte er blitt alene i den eksklusive klubben.

Den første OL-medaljen kom i 2000 med sølv i dobbeltsculler. Han debuterte i Atlanta i 1996, også det i en firer. Da ble det 8.-plass.

Uvisst

Solbakken, Helvig og Helseth er alle OL-debutanter. Nå venter en uviss framtid for trioen med mange spørsmål som skal besvares før en ny OL-periode starter.

– Det kommer mye an på den nye treneren som kommer en gang i framtiden. Vi prøver å bygge bredde med gode roere og ser hva vi kan stable sammen, sa Helseth.

– Jeg hadde ikke drevet med roing hvis det ikke hadde vært for Olaf, så han har betydd mye, la han til.

