Avis: Usikker Ødegaard-framtid i Real

«Tvil om Ødegaards framtid igjen», skriver Marca i en artikkel og slår fast at nordmannen ikke har utmerket seg i treningskampene hittil denne sommeren.

Ødegaard var gjennom flere utlån etter at han ble kjøpt av Real Madrid som 16-åring. Han har spilt elleve kamper for Madrid-klubben og ble hentet tilbake dit tidligere i sommer.

Marca har svært gode kontakter i Real Madrid. Avisens visedirektør skriver også en lang kommentar om Ødegaard.

«Det er mulig at etter seks år med utlån og uenigheter, så er ikke Ødegaard noen god «fit» for Real Madrid. Det kan også være at han foretrekker å få garanterte spilleminutter i mindre klubber, med all respekt, som Arsenal og Real Sociedad».

«For å være ærlig har ikke nordmannen hatt det lett. Å slå seg inn i historiens beste Real Madrid-midtbane er ingen enkel oppgave. Det er også dog sant at Ødegaard ikke har vist nok til å fortjene en plass på midtbanen. Fotballen han viste i San Sebastian (Real Sociedad) har han til gode å vise i Madrid».

«Man får inntrykk av at spiller og klubb har gått lei hverandre etter å ha skuffet hverandre».

Ødegaard står, sammen med noen få andre spillere, ikke oppført med draktnummer på Real Madrids hjemmeside.

Den landsdekkende spanske radiokanalen Cadena Ser meldte onsdag at Ødegaard kan være på vei tilbake til Arsenal, enten på et utlån eller ved et rent salg.

Ødegaard har kontrakt med Real Madrid til sommeren 2023. Ifølge Transfermarkt er hans markedsverdi på vel 400 millioner kroner.

