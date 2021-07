Historisk medalje til San Marino i kvinnenes trap-konkurranse

sport

Med 43 treff i finalen satte gullvinner Rehak Stefecekova også olympisk rekord i trap-øvelsen i lerdueskyting. Sølvet gikk til amerikanske Kayle Browning, mens Perilli tok bronse med 29 treff.

I klassen for menn ble det tsjekkisk på de to øverste plassene. Det skjedde etter omskyting mellom landsmennene Jiri Liptak og David Kostelecky. Etter at begge hadde truffet 43 duer og satt olympisk rekord innledningsvis, måtte det hele avgjøres i omskyting.

Begge traff seks duer før Kostelecky bommet på den sjuende.

Bronsen gikk til Matthew John Coward-Holley med 33 treff i finalen.

(©NTB)