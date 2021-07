Idrettspresidenten om truseboten: Kjønnsdiskriminerende og uakseptabelt

sport

Det har vekket oppsikt internasjonalt at det norske landslaget ble bøtelagt for å stille i tights i EM-bronsefinalen i Bulgaria. De norske spillerne krever at reglene endres. Mennene må ikke spille i like korte underdeler.

– Dette er primært en sak som må løses av Det internasjonale håndballforbundet som er regelsettere for sin idrett. NIF er like opptatt av dette spørsmålet som Håndballforbundet og støtter deres tydelige initiativ for å endre dette regelverket raskest mulig, og i tråd med utøvernes ønsker, skriver idrettspresident Berit Kjøll i en skriftlig uttalelse til NTB.

– I likhet med Håndballforbundet, mener jeg dette regelverket både er kjønnsdiskriminerende og uakseptabelt, sier Kjøll.

Idrettspresidenten viser til at håndballforbundet har støtte fra flere europeiske land, og ber om en internasjonal innsats for å få endret regelverket.

