OL-golfen satt på pause etter lyn, torden og regnvær

sport

Da hornet lød, gikk samtlige spillere inn. Det hadde begynt å regne smått, og ikke lenge etterpå startet det å lyne etterfulgt av kraftig torden.

Deretter kom det også et skikkelig regnvær. Det høljet ned.

– Farlig vær. Lyn i området. Søk trygg ly, heter det på siden der man kan følge OL-golfen.

Kristian Krogh Johannessen rakk akkurat å gjøre ferdig det siste og 18. hullet før spillet ble stanset.

– Dette var på håret. Deilig at jeg var ferdig. Jeg kunne godt ha ventet om jeg lå på minus seks, men slik er det, sa Johannessen til NTB.

Håret

Det var kanskje under ett minutt til spillet var stanset etter at Johannessen var ferdig.

– Det var mindre tenker jeg. Han thailenderen (Gunn Charoenkul) skulle putte rett etter meg, men han rakk ikke det. Det var deilig at jeg rakk å signere scorekortet. Det betyr at jeg kan dra om jeg vil det.

Men egentlig var ikke Johannessen så ivrig til å dra hjem.

– Jeg skulle gjerne ha trent litt. Kvaliteten ble for dårlig etter dobbeltbogeyen på det niende hullet. Da ble jeg for het, og jeg traff ikke nok fairwayer. Det er viktig på denne banen. Havner du i roughen blir det vanskelig. Det hjelper ikke at jeg åpnet bra. Jeg burde ha hatt mer is i magen på det niende hullet. Dobbeltbogeyen svidde litt ekstra, og da kom jeg aldri inn i rytmen. Det ble en kamp hele veien, sa Johannessen.

Langt nede

Krogh Johannessen avsluttet med en bogey. Det ga ham pluss én totalt og en 54.-plass av 60 utøvere etter første dag.

Hovland rakk også å avslutte med bogey på 14. hull før han måtte gi seg. Det plasserer ham på delt 6.-plass med minus fire totalt.

Det er uvisst når og om spillet kan starte igjen. Det kan være at dagens spill er over. I så fall må resten av torsdagens runde avsluttes fredag.

(©NTB)