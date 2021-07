Tung avslutning for Hovland: – Jeg henger bra med

sport

Med seks birdier og tre bogeyer endte Oslo-gutten sin første OL-runde tre slag under par. Det plasserer ham på en delt 12.-plass etter en dag én av OL-golfen.

Det var en dag som inneholdt både mye godt spill, noe mindre bra spill samt lyn, torden og kraftig regnvær.

– Jeg spilte veldig bra på de 13 første hullene. Det var ikke optimalt mot slutten, men sånn helhetlig var det veldig mye bra, sa Hovland til NTB i pressesonen.

– Hva var det som gjorde at det ble noen bogeyer mot slutten?

– Det var en treputt på hull 14 som var dårlig, og på hull 17 var det en wedge som jeg slo altfor langt til venstre der det var en bratt bakke. Da spant den hele veien ned, og det var en ikke veldig lett førsteputt opp en bakke. Den senket jeg ikke. På det siste hullet var utslaget for dårlig.

Østerrikske Sepp Straka er alene i tet etter den første dagen. Han endte runden åtte slag under par etter en 63-runde. Thailenderen Jazz Janewattananond holder 2.-plassen, sju slag under par.

Drømmeåpning

– Du henger med, Hovland?

– Ja, det er mye golf igjen, og det er langt fra over. Straka spilte veldig bra, og det er veldig solid det han gjør. Det får vi forsøke å gjøre noe med resten av uka. poengterte 23-åringen fra Oslo.

På den vakre og flotte Kasumigaseki Country Club, 90 minutter unna Tokyo sentrum med buss, fikk Hovland en drømmeåpning med birdie på det første hullet. Deretter ble det par på hull to, tre og fire. På banens første par fem-hull ble det en ny birdie for Hovland.

Samme utfall ble det på hull seks og åtte, før det ble nye par på hull ni og ti. På det niende hullet havnet utslaget for første gang i bunkeren, men han slo seg flott ut igjen og reddet inn par på hullet.

Avanserte

Etter ti hull lå Hovland på minus fire, og det plasserte Oslo-gutten på delt 6.-plass i opp mot 30 graders varme.

På hull elleve ble det en ny birdie, og Hovland avanserte dermed til 4.-plass med totalt fem under par. Par på hull 12 gjorde at han var nede på 5.-plass igjen. Par på hull 13 ble etterfulgt av en sur bogey på hull 14, på et par fem-hull.

Dermed var han tilbake på delt 6.-plass. Like etter lød hornet, som betød at spillerne måtte inn og søke ly som følge av kommende uvær.

– Hvordan er det når det slår inn et slikt uvær midt i runden?

– Det skjer en del, men det er likevel slitsomt. Da må du inn og vente til du er klar til å spille igjen, men det burde ikke påvirke for mye, sa Hovland.

Etter at spillet ble satt i gang igjen fikk Hovland par på hull 15, før han vartet opp med rundens sjette birdie på hull 16.

Dessverre for nordmannen ble det noen nye, sure bogeyer på hull 17 og 18. På det 17. hullet skyldtes det et dårlig innspill, mens han måtte bruke et ekstra slag på å slå seg ut av den verste roughen etter et dårlig utslag på hull 18.

Sur

Norges andre deltaker Kristian Krogh Johannessen virket ikke å ha noen startnerver, til tross for at OL-turneringen er hans største så langt i karrieren.

26-åringen åpnet med fire strake par og noterte birdie på både hull fem, seks og åtte. En sur dobbeltbogey på det niende hullet gjorde derimot at han falt på resultatlistene. På de ni siste hullene ble det bogey på hull 12, 15 og 18 og en birdie på hull 14.

Han endte dermed første dag på et slag over par og ligger på 54.-plass.

– Jeg klarte ikke å ta meg inn igjen etter dobbeltbogeyen på det niende hullet, sa Johannessen til NTB.

Johannessen mente at han ble for het på grøten.

– Jeg traff ikke nok fairwayer. Det er viktig på denne banen. Havner du i roughen blir det vanskelig. Det hjelper ikke at jeg åpnet bra. Jeg burde ha hatt mer is i magen på det niende hullet. Dobbeltbogeyen svidde litt ekstra, og da kom jeg aldri inn i rytmen. Det ble en kamp hele veien, sa Johannessen til NTB.

