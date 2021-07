OL seiling: Tomasgaard i medaljekampen – kjempeopptur for Næss og Rønningen

sport

Tomasgaard har seilt godt gjennom hele OL-regattaen og fortsatte på samme båte fredag. Det begynte riktignok med en beskjeden 19.-plass, men i seilas nummer to slo nordmannen tilbake med fjerdeplass.

Dermed er han nummer to sammenlagt i Laser-klassen foran søndagens medaljeseilas.

Australske Matt Wearn har vært i egen klasse så langt og sikret seg fredag gullet allerede foran medaljeseilasen. Han har 49 poeng og kan ikke innhentes. Tomasgaard har 71, mens tredjeplasserte Tonci Stipanovic fra Kroatia står med 74.

Deltakerne tar med seg poengene fra de innledende rundene til medaljeseilasen. Der deles det ut doble poeng. Dermed kan mye skje i kampen om de øvrige medaljene.

– De er gode til å kjempe de som kommer like bak, så det blir spennende. Vi er såpass tett alle sammen, så jeg kan falle helt ned til 8. plass, sier Tomasgaard til Eurosport.

I seiling får båtene like mange poeng som den plassen de passerer mållinjen på. Båten med lavest poengscore etter medaljeseilasen vil dermed stikke av med gullet.

Hopp for Næss og Rønningen

Kurs for medaljeseilas har også Marie Næss og Helene Rønningen. Etter strålende seiling i fredagens tre seilaser i 49er FX-klassen, klatret duoen på listene..

De norske jentene endte på 4.-plass og 10.-plass i de to første seilasene under det som ble en svært utfordrende dag for seilerne. Lite vind gjorde forholdende meget krevende.

Næss og Rønningen var blant deltakerne som taklet vindsituasjonen best. I den siste av fredagens tre seilaser hadde duoen kun den polske båten foran seg i mål.

Dermed klatret de norske håpene til 10.-plass i sammendraget. Avstanden til lagene foran på resultatlista minket også foran de tre avsluttende innledende seilasene lørdag.

Den nederlandske båten leder sammenlagt med 41 poeng, mens Næss og Rønningen har 70. Brasil på tredjeplass har 47. Etter lørdagens tre avsluttende seilaser, er det duket for medaljeseilas mandag. Der deles det ut doble poeng.

Fortsetter de norske jentene fredagens sterke seiling, kan de dermed ikke avskrives i medaljekampen.

Høst falt av

Line Flem Høst fikk en tung avslutning på de ordinære OL-seilasene i Laser Radial. Hun måtte se avstanden til topp tre øke markant før søndagens medaljeseilas.

Den norske jolleseileren gjorde fredag to av sine svakeste seilaser i Tokyo-lekene. Hun startet med en 24.-plass og hevet seg ikke mer enn to hakk på dagens andre og siste seilas.

Dermed falt Høst fra 5.- til 8.-plass i sammendraget. Hun måtte se luken til svenske Josefin Olsson på bronseplass øke fra 8 til 22 poeng. 25-åringen var leder av Laser Radial-klassen de to første dagene, men har siden prestert ujevnt.

De ti beste etter ti seilaser er klare for medaljeseilaset søndag.

Den danske seileren Anne-Marie Rindom er i føringen, men forspranget kunne ha vært så mye større. Hun startet dagen med en ledelse på 21 poeng, men den var skrumpet til sju etter de to siste seilasene.

Rindom ble først bare nummer 26 i fredagens første seilas. Deretter ble hun diskvalifisert for en manøver med roret. Marit Bouwmeester fra Nederland er danskens nærmeste utfordrer om gullet.

(©NTB)