OL-smell for Djokovic – tapte semifinalen mot Zverev

Det så lenge ut til at verdensener Djokovic skulle fosse videre mot sin første olympiske gullmedalje i den japanske hovedstaden. Serberen åpnet semifinalen fredag med å feie Zverev av banen i det første settet 6-1.

Da serberen så brøt Zverevs serve midtveis i det andre settet, så mye ut til å være avgjort. Men derifra og ut handlet det meste om den høyreiste tyskeren. 24-åringen brøt Djokovic to ganger på rad og servet hjem settet med sifrene 6-3.

Zverev fortsatte storspillet i det avgjørende settet og tok alle de fire første gamene. Tyskeren feide videre en resignert Djokovic av banen. Zverev tok settet enkelt og sikret seg finalebilletten med 6-1.

Drømmen brast

– Du spiller ikke bare for deg selv, men du spiller for hele landet ditt. Dette et en stor bragd for meg, sa Zverev etter finalebilletten var et faktum i følge nyhetsbyrået AP.

Dermed røk muligheten til å oppnå en så kalt «Golden Slam» for Djokovic. Den innebærer at spilleren vinner alle fire Grand Slam-turneringene samt OL-gull i løpet av ett kalenderår.

– Jeg fortalte han at han er den beste spilleren gjennom tidene. Jeg vet at han jaktet historie, at han jaktet «Golden Slam». Vi er veldig nære. Selvfølgelig er jeg glad for at jeg vant, men jeg vet også hvordan han føler seg nå, sa finaleklare Zverev om snakken de to hadde ved nettet.

Hadde Djokovic gått til topps i sommerlekene i Tokyo ville det kun vært US Open i slutten av august som gjensto å vinne. Djokovic har allerede vunnet Australian Open, Roland Garros og Wimbledon i 2021.

Graf i 1988

Steffi Graf er den eneste tennisspilleren som har klart den utrolige bragden, det gjorde hun i 1988.

OL-finalen i den japanske hovedstaden spilles søndag 1. august. Der venter russiske Karen Khatsjanov for Zverev. Det ble klart etter at russeren slo spanjolen Pablo Carreño Busta i strake sett fredag.

Djokovic må på sin side raskt riste av seg skuffelsen over fredagens nedtur. Om kunne få timer skal han spille semifinale i mixed double sammen med Nina Stojanovic. Motstandere er russerne Elena Vesnina og Aslan Karatsev.

