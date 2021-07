United-stjernen Rashford opereres neste uke

sport

Det er Premier League-klubben selv som viderebringer nyheten om den planlagte operasjonen fredag.

Rashford har slitt med en muskelavrivning i den venstre skulderen siden forrige november. Redusert bevegelighet skal ha skapt ubehag og smerter for den hurtige angrepsspilleren.

23-åringen har benyttet seg av smertestillende injeksjoner for å holde skaden i sjakk, men må nå under kniven.

«Etter en konsultasjon mellom Marcus, manageren, det medisinske apparatet og spesialister, er det bestemt at Marcus skal opereres for sin skulderskade. Han vil nå fokusere på rehabiliteringen for å returnere så raskt som mulig», skriver klubben.

Manchester United, som sparker i gang Premier League-sesongen om knappe to uker, spesifiserer ikke hvor lenge Rashford blir å finne på sidelinjen.

Det er tidligere rapportert om en rehabiliteringstid på 12 uker. I så fall vil United-angriperen tidligst være tilgjengelig for spill i oktober.

