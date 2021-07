Hovlands medaljesjanser svekket etter fæl åpning

sport

Den elendige åpningen gjør at Hovland må storspille resten av turneringen hvis han skal ta del i toppsjiktet og kjempe om edelt OL-metall. Birdien på det 6. hullet er sånt sett en god start i «prosjekt opphenting».

I skrivende stund ligger Hovland på delt 24.-plass og er fire slag under par. Opp til medaljeplass skiller det fem slag. Han har elleve hull igjen av lørdagens runde.

Norges andre OL-deltaker i golf, Kristian Krogh Johannessen, var blant spillerne som måtte starte lørdagen ekstra tidlig for å fullføre runden fra dagen før. Dårlig vær og forsinkelser sørget for det. En bogey på siste hull la en demper på Johannessens ellers så solide avslutning.

26-åringen innledet også 3. runde med en tidlig bogey, men slo umiddelbart tilbake med tre birdier på rappen. Johannessen startet for øvrig runden på hull 10 og er totalt to slag under par. Det holder i øyeblikket til en delt 41.-plass.

(©NTB)