Hynne utslått i semifinalen på 800 meter

De to beste i hvert av de tre semifinaleheatene og to beste tider for øvrig får plass i tirsdagens finale. Hynne løp i første heat, men var utslått allerede da hun kom i mål.

– Det føltes ganske slitsomt. Det gikk litt for sakte, og det ble veldig fysisk i feltet. Jeg måtte jobbe for å holde meg på beina og fokusere på det jeg skal. De andre var bare hakket bedre på slutten, sa Hynne til Discovery.

– Det var vanskelig å gjøre noe med det (det lave tempoet) annet enn å dra i front, og det var ikke aktuelt.

31-åringen tok seg videre fra kvalifiseringen med 2.00,76 og tredjeplass i sitt heat. Hennes årsbeste stammer fra Diamond League-stevnet i Stockholm 4. juli. Da løp hun på 1.59,82.

Natoya Goule fra Jamaica vant heatet på 1.59,57 foran britiske Jemma Reekie på 1.59,77.

I fjor var Hynne nummer to på verdensstatistikken. Da satte hun norsk rekord med 1.58,10. Skien-jenta med bosted i Trondheim har hatt en ujevn sesong. Det kan skyldes at hun lenge var plaget av en ankelskade.

Hedda Hynne er samboer med treneren Erik Sakshaug.

