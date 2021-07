Iuel så vidt videre i OL på 400 meter hekk: – Nervepirrende

sport

Iuel endte bare på 6.-plass i det første heatet, men tiden skulle vise seg å holde akkurat etter endt kvalifisering.

– Jeg tenkte jeg skulle gjøre det litt spennende for dere, innledet Iuel overfor Discovery etter at semifinaleplassen var sikret.

– Det var nervepirrende. Jeg trodde håpet var ute, men jeg ville likevel forsikre meg og se alle heatene. Det er ikke noe gøy å gjøre det så dramatisk og såpass spennende. Det ble et rotete løp for min del, sa hun videre og pekte på at hun slet på de siste par hekkene.

Iuel fulgte spent med på de fire øvrige heatene fra sidelinjen. Hun tålte ikke å få flere enn to løpere foran seg på lista over de fire som skulle gå videre på tid. Det så tøft ut, men Iuel hadde marginene på sin side.

Hun så blant annet at briten Jessie Knight snublet i en hekk i det tredje heatet, der også Leah Nugent fra Jamaica ble disket. I tillegg var finske Viivi Lehikoinen kun to hundredeler bak Iuels tid i toerheatet.

Line Kloster fikk det tøft i det siste heatet og endte på 7.-plass. Hun var i mål på tiden 56,45.

De fire beste fra hvert heat gikk direkte videre, mens de fire siste billettene ble delt ut på tid. Semifinalene avvikles mandag.

Iuels norske rekord 54,72 stammer fra kvalifiseringsløpet i VM i Doha i 2019. Hennes årsbeste 55,04 satte hun i Diamond League-stevnet på Bislett 1. juli. Kloster har 55,49 som personlig rekord og en årsbeste på 55,58.

(©NTB)