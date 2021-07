Mir med innbyttershow i OL – sendte Spania til semifinale med hattrick

sport

De fleste trodde spanjolene var utslått av turneringen da Max Gradel ga Elfenbenskysten 2-1 i tilleggstiden, men innbytter Mir ville det annerledes.

Med sitt første spark på ballen utlignet han til 2-2 nesten tre minutter på overtid, og dermed sørget han for at det skulle spilles ekstraomganger i Miyagi.

En hands av Manchester United-stjernen Eric Bailly ga spansk straffespark i første ekstraomgang, og den satte Mikel Oyarzabal i mål til 3-2. Så ble det på nytt Mir-show.

Møter vertsnasjonen

116 minutter var spilt da Wolverhampton-spissen satte inn 4-2 fra spiss vinkel. Det kan stilles spørsmålstegn ved målvaktsspillet til Eliezer Tape, men like fullt var det en god avslutning.

5-2-målet som fullførte Mirs hattrick kom på en kontring på overtid i 2. ekstraomgang. Han satte ballen kontant inn på pasning fra Oyarzabal.

I semifinalen skal Spania møte vertsnasjonen Japan. Japanerne fikk det overraskende tøft mot New Zealand i sin kvartfinale, men vant på straffesparkkonkurranse etter at det sto 0-0 etter ordinær tid og ekstraomganger.

Japans keeper Kosei Tani reddet New Zealands annen straffe, mens Clayton Lewis blåste den tredje over. Ettersom japanerne scoret på fire strake forsøk fra ellevemeteren, avanserte laget til semifinalen med 4-2.

Mexicansk målfest

I den andre semifinalen møtes Mexico og Brasil. De slo ut henholdsvis Sør-Korea og Egypt lørdag.

Mexico hadde aldri scoret på fire tidligere møter med Sør-Korea i OL-sammenheng, men i kvartfinalen i Yokohama ble det målfest og 6-3-seier.

Henry Martin gjorde 1-0 for mexicanerne før Lee Dong-gyeong kvitterte. Senere i første omgang scoret Luis Romo før Francisco Cordova økte til 3-1-ledelse for mexicanerne fra straffemerket.

Lee tente et nytt håp da han dundret inn 2-3 tidlig i annen omgang, men jubelen stilnet raskt. Etter 53 minutter headet Martin inn en dødball til 4-2.

Perle

Ytterligere ni minutter senere var det Cordovas tur til å bli tomålsscorer. Han ladet venstrefoten fra 17-18 meter og klinte ballen opp i lengste kryss.

Sør-Korea fikk kjørt seg ordentlig etter pause, og to innbyttere fikset nok en Mexico-scoring etter 84 minutter. Diego Lainez vartet opp med et dribleraid på høyrekanten og serverte Eduardo Aguirre, som kontrollert gjorde 6-2.

Hwang Ui-jo reduserte for Sør-Korea på tampen, men det ble bare for et trøstemål å regne.

For Brasil scoret Hertha Berlin-spissen Matheus Cunha i 1-0-seieren over Egypt i Saitama.

