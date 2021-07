Seiling: Opp- og nedtur for Næss/Rønningen

sport

De må de prestere i den siste innledende seilasen bare for å ta seg videre til medaljeseilasen. De er på 10.-plass, og ti båter får være med i den avsluttende seilasen.

Næss/Rønningen var tredje best i den første av tre oppsatte seilaser lørdag. Sammenlagt var de da oppe på 7.-plass og med medaljeplass innen rekkevidde. 19.-plassen på den neste seilasen, deres dårligste så langt i OL, spolerte det håpet. Etter 11 av 12 innledende seilaser er de så vidt inne i topp ti.

Anders Pedersen seilte inn til femteplass i den sjuende seilasen i Europajolle, 1.52 minutt bak vinneren Josh Junior fra New Zealand. Sammenlagt er han på 9.-plass etter sju av ti innledende seilaser. Han ligger dermed an til å ta seg videre til medaljeseilasen, selv om det er et stykke opp til medaljeplass.

Nicholas Fadler Martinsen og Martine Steller Mortensen i flerskrogsklassen Nacra 17 sliter videre. De ble nummer 17 i den første seilasen lørdag og er nest sist av de 20 båtene etter sju av 12 innledende seilaser.

Lørdagens seilaser ble noe forsinket på grunn av vanskelige forhold, men første OL-vinner i seiling ble kåret til oppsatt tid. Lu Yunxiu fra Kina vant kvinnenes brettklasse (RS:X).

Også blant mennene kåres brettvinneren søndag. Norske Endre Funnemark endte på 14.-plass og tok seg ikke til medaljeseilasen.

