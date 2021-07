Tennis: Fra fest til nedtur for Ruud – tapte andre sett i jakt på hat trick-tittel

sport

Ruud leverte festtennis og utklasset Martinez med 6-1 i første sett av ATP-finalen, men etter en lang regnpause hevet spanjolen seg og vant andresettet 6-4.

Dermed må spillerne ut i et tredje og avgjørende sett sent lørdag. Kampen startet klokken 16.30, men på grunn av lange regnpauser blir det sent før finalen er ferdigspilt.

Etter seirer i Båstad og Gstaad, håper Ruud å sikre seg seier også i turneringen i Kitzbühel. Titler tre uker på rad er det ingen som klart siden Andy Murray gjorde det for ti år siden.

(©NTB)