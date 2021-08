Hovland gnistret på sisterunden i OL – spilte sju slag under par

sport

Nordmannen kom seg gjennom søndagen uten å pådra seg en eneste bogey. Det største høydepunktet kom på tampen da Hovland lyktes med en eagleputt på det 17. hullet. Det vil si at han på det hullet alene gikk to slag under par.

Tokyo-lekene ble ikke helt slik Hovland hadde sett for seg. Han var blant medaljekandidatene, men en svak runde lørdag spolerte i realiteten mulighetene for edelt metall. Kun en mirakelrunde ville tette luken.

Det ble for mye å håpe på, men 23-åringen fikk vist på sisterunden hva han er god for. Der gikk han sju slag under par.

Hovland startet dagen på delt 32.-plass og hele sju slag bak bronseplassen. Med tidvis glitrende spill hevet han seg mange plasseringer. Han stoppet totalt på 12 slag under par, og det holder i øyeblikket til en delt 9.-plass.

Kristian Krogh Johannessen hadde en svært ujevn runde søndag. Han greide pene sju birdier, men fikk også like mange bogeyer. 26-åringen avsluttet OL-turneringen på par og ligger i skrivende stund på delt 53.-plass.

(©NTB)