Hovland med knallstart på OL-golfens sisterunde

Tokyo-lekene er ikke blitt slik Hovland hadde håpet på. Han var blant medaljekandidatene, men en svak runde lørdag spolerte i realiteten mulighetene for edelt metall.

23-åringen startet sisterunden på delt 32.-plass og hele sju slag bak bronseplassen. Søndagens åpning tyder på at Hovland vil vise seg fra sin beste side i OL-avslutningen.

På hull to kom dagens første birdie på en lang putt, og rett etter kom det en ny. Etter et strålende andreslag kunne Hovland sette ballen i koppen fra litt over én meter.

Han hadde sjansen til en tredje strake birdie, men denne gangen satt ikke langputten like godt. Han misset hullet med en snau meter.

Et strålende utslag ga Hovland en mulighet til eagle, men det ble for vanskelig. En ny birdie var uansett mer enn godkjent.

Hovland er i øyeblikket på delt 14.-plass. Totalt er han åtte slag under par.

Kristian Krogh Johannessen har hittil hatt en svært ujevn runde. På de åtte første hullene står han med tre birdier og fem bogeyer. 26-åringen er i øyeblikket to slag over par og ligger på delt 55.-plass.

Xander Schauffele leder OL-golfen før avslutningsdagen. Amerikaneren er ett slag foran det japanske hjemmehåpet Hideki Matsuyama. Ingen av de beste i sammendraget har begynt på sisterunden.

