Norge til OL-kvartfinale: Slo Frankrike 32-29 etter straffetrøbbel

Dersom Tyskland avgir poeng mot Brasil, ender det med en ganske gunstig norsk tredjeplass i gruppen. Vinner tyskerne, havner Norge som nummer fire og møter høyst trolig regjerende OL-mester Danmark i kvartfinalen.

Slår Brasil tyskerne, vil det også resultere i norsk tredjeplass.

– Nå har jeg en god følelse. Det løsner mer og mer for oss, og i dag viste gutta fantastisk moral. De sloss og bet fra seg, sa landslagssjef Christian Berge til Discovery.

Skåret i gleden var en skade for Christian O'Sullivan, som ble sendt til røntgenundersøkelse etter å ha fått tommelen ut av ledd.

– Vi satte oss selv under ekstremt press ved å tape for Tyskland og visste at vi måtte ha poeng for å ta oss til kvartfinale. Men jeg har genuin tro på gutta og trodde vi skulle klare det, sa lagkaptein Bjarte Myrhol til kanalen. Han er ikke så opptatt av hvem som venter i kvartfinalen.

– I kvartfinale i mesterskap kan alt skje, det har historien vist.

Christian Berge valgte å vrake Kristian Bjørnsen og stilte med Kevin Gulliksen. Han var god. Magnus Abelvik Rød ble også foretrukket framfor Harald Reinkind i startoppstillingen.

Frankrike hadde sikret gruppeseieren uansett resultat mot Norge, men så ut til å legge bra med energi i kampen likevel.

Ga bort

Det var norsk 13-9-ledelse godt ut i førsteomgangen, og det tross tre misbrukte straffekast (to av Sagosen og Magnus Jøndal). Frankrike kom tilbake og utlignet til 14-14 og 15-15.

Så bommet Kevin Gulliksen like godt også med Norges fjerde straffe i siste sekund av omgangen.

Christian O'Sullivan og Sagosen fikk mer orden på straffene i den andre omgangen. Det bidro til at de norske gutta fikk nok poeng til å sikre cupspill.

Norge gikk fra 24-24 til 27-24. Det klarte ikke Frankrike å utlikne.

Tøft

Torbjørn Bergerud kom solid fra keeperjobben mens Kristian Sæverås fikk et tøft innhopp. Førstnevnte hadde noen viktige redninger utover i 2. omgang.

O'Sullivan og Rød gikk på hver sin smell i den andre omgangen.

– Jeg har ikke fått full rapport, men jeg tror tommelen var ute av ledd, og det var problemer med å få den på plass, sa Christian Berge om O'Sullivan.

OL-turneringen for menn fortsetter med kvartfinaler tirsdag, semifinaler torsdag og medaljekamper lørdag.

Norge har ikke deltatt i herrehåndball i OL siden 1972. Før Frankrike-kampen hadde laget slått Brasil og Argentina, men tapt for Spania og Tyskland.

(©NTB)