Sandefjord slått ut av fotball-NM etter tap for Arendal etter ekstraomganger

sport

Det så ut til at Sandefjord skulle cruise videre i cupen og ta seg til tredje runde da Sivert Gussiås scoret sitt andre i kampen til 3-1 etter 50 minutter, men ti minutter senere sto det 3-3. Det ble også sluttresultatet, og dermed var det duket for ekstraomganger i Arendal.

Tidligere Sandefjord-spiller Stefan Mladenovic scoret ekstraomgangenes første mål da han hamret ballen i nettaket etter 93 minutter til 4-3 til Arendal.

Alexander Ruud Tveter var nær da han skjøt i stolpen etter et frispark etter 103 minutter, men like etter kontret Arendal inn 5-3 da Daniel Roppestad på lekkert vis plasserte inn kampens åttende.

Vidar Ari Jónsson reduserte til 4-5 etter 117 minutter, da han dro seg inn i banen og plasserte ballen lekkert i mål. Nærmere kom ikke Sandefjord, som dermed røk ut.

Utenom det vant samtlige eliteserielag som var i aksjon 18.00. Tromsø røk ut tidligere søndag, mens Haugesund tapte på straffer for Stord forrige helg. Brann, Vålerenga og Lillestrøm vant sine respektive kamper som ble spilt søndag for- og ettermiddag.

Mjøndalen vant 3-0 over Notodden etter mål fra Sivert Øverby og Markus Nakkim ganger to, mens Sarpsborg 08 slo Nordstrand 3-0.

Kristiansund hadde god kontroll borte mot Tiller etter scoringer av Oskar Sivertsen, Torgil Gjertsen og Jesper Isaksen. De vant 3-1.

Ivar Junheim sendte Junkeren-fansen til himmels da han utlignet til 1-1 mot Bodø/Glimt etter 58 minutter, men bare 14 minutter senere sto det 3-1 til eliteserielaget.

Ready kjempet heroisk mot Strømsgodset og holdt eliteserielaget til 0-0 fram til det var spilt 69 minutter. Da headet Niklas Gunnarsson via tverrliggeren og i mål. Godset vant 1-0.

Fram Larvik hang med mot Odd og skapte flere store muligheter, men måtte se seg slått 0-1. Gilli Rólantsson scoret kampens eneste mål etter 36 minutter. Rosenborg knuste Orkla hele 11-1, mens Stabæk kriget og vant 1-0 over Ull/Kisa.

Ellers er Grorud (1-0-seier over Kjelsås), Moss (3-1 over Fredrikstad) og Sandnes Ulf (3-2 over Åkra) videre.

(©NTB)