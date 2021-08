Schauffele tok OL-gullet i golf etter thrilleravslutning

sport

Den gjeveste medaljen sikret Schauffele da han senket en birdie på det 17. og nest siste hullet. Han hadde misset med utslaget og endt med bogey på hull 14, men hevet seg på mesterlig vis.

Totalt gikk 27-åringen sisterunden fire slag under par og turneringen 18 under.

– Jeg stresser litt noen ganger der. Det er mye på spill, og jeg prøvde å holde meg kald gjennom dagen. Jeg hadde litt panikk på hull 14, og jeg var heldig som klarte meg med seks (slag) der, sa Schauffele til Discovery.

Han synes det var vanskelig på stående fot å vurdere hvor høyt OL-gullet henger, men varslet en liten feiring.

– Jeg har hørt at de slutter å selge alkohol her klokken åtte. Jeg håper jeg rekker å skaffe noe, smilte amerikaneren.

Stort for Sabbatini

Sølvmannen Sabbatini, som kommer fra Sør-Afrika, men spiller for Slovakia, spilte søndagens heteste runde. Han gikk de 18 hullene på 61 slag (ti under par) og var brått i gullkampen.

Den rutinerte golfstjernen var ferdig med sin runde og sto på gresset og forberedte seg på omspill da Schauffele avgjorde det hele. Sabbatini viste god sportsånd og var kjapt borte og gratulerte gullvinneren.

Schauffele var klar over at det ble en meget tett duell med Sabbatini etter sistnevntes gnistrende avslutningsrunde.

– 61, hæ? repliserte OL-mesteren.

Sabbatini hadde ikke ventet at han skulle ha medaljesjanse da han gikk ut på sisterunden. Dermed var alt presset borte.

– Jeg spilte uten press i dag og hadde det gøy. Det ble en sånn dag der alt gikk riktig vei. Xander gjorde det spennende på et tidspunkt, men han har spilt så bra hele uken, sa 45-åringen og konkluderte:

– Dette er et av høydepunktene i karrieren min.

Taiwansk bronse

Hele sju spillere havnet på 15 slag under par og delt 3.-plass. C.T. Pan fra Taiwan sikret seg bronsen etter omspill.

Pan vant omspillet mot Paul Casey (Storbritannia), Hideki Matsuyama (Japan), Rory McIlroy (Irland), Collin Morikawa (USA), Sebastian Munoz (Colombia) og Mito Pereira (Chile).

Casey og hjemmehåpet Matsuyama røk ut med bogey på første hull, mens alle de fem gjenværende spillerne slo par både der og på det neste hullet.

På tredje hull i omspillet noterte Morikawa og Pan seg for birdier, og dermed utviklet det seg til en ren duell mellom de to på fjerde hull. Begge misset i utslaget, men det var verst for Morikawa, som havnet i bunkeren. Bogey holdt ikke for amerikaneren, og Pan endte med bronsemedaljen rundt halsen.

Norges bestemann i OL-turneringen, Viktor Hovland, gikk turneringen 12 under og ble nummer 14.

