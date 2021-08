Suverene Zverev vant OL-tennisen

sport

Dermed ble det tysk jubel i en finale der Zverev var favoritt etter å ha beseiret verdensener Novak Djokovic i semifinalen.

– Det er første gang i livet at jeg har vært målløs i et intervju. Jeg følte ikke noe som helst. Jeg spilte ikke for meg selv, jeg spilte for landet mitt, sa Zverev etter søndagens triumf.

Han var best fra start og tapte ikke et eneste game i egen serve. Khatsjanov ble brutt både tredje og niende game, slik at førstesettet endte 6-3.

I det andre settet var tyskeren enda mer suveren. De første fem gamene gikk Zverevs vei, og den russiske motstanderen fikk bare ett trøstegame før finalen var over.

OL-tittelen er 24-åringen Zverevs største triumf i karrieren. Han har tidligere vunnet ATP-tourfinalen én gang (2018), men har aldri gått til topps i en Grand Slam-turnering.

Mens det ble OL-sølv til Khatsjanov, gikk bronsen til Pablo Carreño-Busta. Spanjolen slo OL-favoritten Djokovic i bronsekampen.

Djokovic hadde håp om å vinne en historisk «Golden Slam» i 2021, det vil si seier i OL og alle de fire Grand Slam-turneringene, men det sa stopp i Tokyo.

Tidligere søndag gikk tsjekkiske Barbora Krejčíková og Katerina Siniakova til topps i kvinnenes doublefinale. De slo sveitsiske Belinda Bencic, som tok singletittelen i OL, og Viktorija Golubic.

