Vill jubel etter delt OL-gull i høyde

Et smått absurd øyeblikk oppsto på OL-arenaen i Tokyo da de fleste trodde de to skulle hoppe videre for å avgjøre gullduellen.

Barshim fra Qatar og Tamberi fra Italia hadde begge gått over 2,37 meter, men revet tre ganger på 2,39. Så fikk de beskjed fra en stadionfunksjonær om at man ikke kunne gå videre med konkurransen.

– Kan vi få to gull? spurte Barshim.

– Det er mulig. Hvis dere blir enige om det, svarte funksjonæren.

Da tok det knapt et sekund før Barshim og Tamberi omfavnet hverandre i vill jubel. Tamberi tok sin første OL-medalje, mens Barshim sikret Qatars andre OL-gull noensinne.

– Det er flott å dele seieren med Marco, og det gir meg en veldig god følelse. Jeg er veldig glad, sa Barshim, som fulgte opp VM-seieren på hjemmebane i Doha i 2019 med OL-gull.

Tamberi gråt gledestårer og løp deretter for å gratulere sin landsmann Lamont Marcell Jacobs med sjokkseieren på 100 meter som fullførte en stor italiensk dag i OL.

Bronsevinner Maksim Nedasekov havnet naturlig nok litt i skyggen. Han kom også over 2,37 og tangerte sin personlige rekord, men hadde revet to ganger tidligere i konkurransen.

Tamberi gikk over 2,19, 2,24, 2,27, 2,30, 2,33, 2,35 og 2,37 i første forsøk. Barshim sto over 2,19, men tok resten av høydene i første forsøk.

