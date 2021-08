Hekke-Iuel endte sist i semifinaledrama – ble først disket

sport

Iuel løp inn til 8.-plass på 57,61 fra bane to i det første av tre heat. Det skjedde etter at hun først tjuvstartet.

Iuel var klart for tidlig ute og sto oppført med en reaksjonstid på -0,08 sekund. 27-åringen diskuterte med en funksjonær på banen og fikk løpe under protest.

– Hvem tjuvstarter på en 400 meter hekk? Du tjener ikke mye på det, og det var ikke intensjonen. Jeg prøvde ikke å gamble på skuddet. Jeg syntes jeg hørte en lyd som jeg reagerte på, men jeg skjønte da jeg forlot blokken at det ikke var skuddet, forklarte hun til Discovery og la til:

– Jeg vet ikke hva det var, så da blir det også vanskelig å overbevise dommeren om at det var noe der.

– Bittert

Iuel løp senere inn til sisteplassen i heatet over fire sekunder etter heatvinner Dalilah Muhammad. Hun sto først oppført som diskvalifisert, men fikk senere tiden godkjent. Det var tredje dårligste tid av de 23 som fullførte de tre semifinaleheatene.

– Det er sinnssykt bittert at OL skulle ende sånn. Det ble mye drama. Det var mange tanker gjennom løpet, og jeg klarte ikke å fokusere på det jeg skulle, sa hun.

Enda verre gikk det med danske Sara Slott Petersen, sølvvinner på distansen i 2016. I sitt siste løp i karrieren falt hun over en hekk og brøt.

De to beste fra hvert heat samt de to beste tidene tok seg til onsdagens finale. Best tid av alle hadde Sydney McLaughlin fra USA med 53,03, fulgt av lagvenninnen Muhammad fra Iuels heat.

Det begynte å øsregne rett før semifinalen, og kvinnenes stavkvalifisering og diskosfinale ble begge midlertidig stoppet, men hekkesemifinalen ble satt i gang.

Ser mot Paris

Iuel opplevde en nervepirrende halvtime i lørdagens kvalifisering. Hun klarte bare 6.-plassen i heatet, og med 55,65 var hun den aller siste av de fem som tok seg til semifinalen på tid.

27-åringen satte personlig rekord på 54,72 da hun gikk fra videre fra kvalifiseringen i VM i Qatar for to år siden. Selv om hun var i sin aller beste form den gangen, klarte hun ikke å ta seg videre fra semifinalen i mesterskapet i Doha.

Nivået på distansen er hevet betraktelig siden den gangen. Umiddelbart etter semifinalebommerten ville Iuel rette blikket mot Paris-OL i 2024.

– Nå kan jeg i det minste si at det bare er tre år til neste gang. Jeg gir meg ikke helt ennå.

