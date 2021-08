Klepp-treneren går av: – Best for alle

sport

Klepp er nummer ni på tabellen og kun ett poeng over direkte nedrykksplass.

– Det er tøft, men det var best for alle å gå videre. Det har vært en tøff periode for klubben med svake resultater, og fotball er drevet av resultater. Jeg er skuffet over hvordan ting har gått. Som trener ønsker du å dra på en god måte, sier Loftus til Stavanger Aftenblad.

Senest for en uke siden fikk skotten fornyet tillit fra Klepp-styret. Loftus var assistent under Ollie Harder da rogalendingene tok sølv i 2018 og bronse i 2019, og han fikk hovedansvaret foran 2020-sesongen.

Klepp skriver i en redegjørelse at «begge parter har stor respekt for hverandre». Klubbens toppspillerutvikler Owe Salvesen tar midlertidig over som hovedtrener.

«Nick Loftus vil alltid være velkommen på Klepp Stadion. Hans arbeidsmoral, integritet og faglige kunnskap står som et eksempel til etterfølgelse for andre trenere», skriver Klepp.

