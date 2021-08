OLs første transkvinne røk rett ut

sport

43-åringen fra New Zealand var den store snakkisen foran kvinnenes OL-konkurranser i vektløfting, men rent sportslig sto ikke prestasjonene i stil med all oppmerksomheten.

Hubbard feilet i alle sine forsøk i rykk i +87-kilosklassen. Vektløfteren, som ble født som mann og konkurrerte i herreturneringer fram til 2012, mislykket først på 120 kilo og bommer deretter to ganger på 125.

Dermed ble hun eneste utøver i klassen som ikke fikk konkurrere i støt.

– Prestasjonen var ikke slik jeg hadde håpet på, men jeg er ydmyk over all støtten jeg har fått rundt omkring hele New Zealand. Jeg er klar over at min deltakelse har vært kontroversiell, sa Hubbard etter den tidlig exiten.

Hubbard begynte å konkurrere som kvinne i 2017, og allerede samme år tok hun VM-sølv. Flere tidligere og nåværende utøvere har reagert på at newzealenderen fikk delta i OLs kvinneklasse. Det ble påpekt at hun ville ha genetiske fordeler av å ha vært mann tidligere i livet.

OL ble mulig for Hubbard etter en omdiskutert regelendring i 2015. Da ble det åpnet for transpersoner å delta i lekene så lenge de kan fremlegge testosteronnivåer innenfor bestemte grenseverdier.

Gullet i Hubbards OL-klasse gikk til kinesiske Li Wenwen etter løft på 320 kilo (140 i rykk, 180 i støt). Hun slo sølvvinner Emily Campbell fra Storbritannia med 37 kilo, mens amerikanske Sarah Robles tok bronsen.

(©NTB)