Benjamin skuffet etter OL-sølv: – Karsten var bedre i dag

sport

– Jeg er både skuffet og glad, det er mye følelser. Jeg er glad det er over. Jeg løp bra og kjapt, men kom fortsatt til kort. Det blir mye å ta inn over seg de neste timene, sa han til Discovery.

Han innrømte at det var tøft å ende opp med sølv.

– Det er tungt. Jeg trener hele året og forventer å komme hit for å vinne. Da er det tungt å komme til kort. Det er tøft, men jeg er en bikkje og bare tenker neste nå, fortsatte han.

– Jeg fokuserte bare på å vinne, men jeg kan ikke være skuffet over en sånn tid, sa han om 46,17, som ville vært verdensrekord med klar margin om det ikke var for at Warholm løp enda raskere.

– Han var bare bedre i dag. Det er bare å gratulere Karsten. Han er en kjempeutøver.

(©NTB)