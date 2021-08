Turneren Zou gjorde opp for VM-missen – tok OL-gull i skranke

sport

Dermed fikk 158 centimeter høye Zou en solid oppreisning etter at han overraskende ikke tok seg til finale i skrankeøvelsen i VM for to år siden.

I OL-finalen satte han sammen et program som ble belønnet med 6,900 for vanskelighetsgrad og hele 9,333 for utførelse.

Zou vant VM-gull i skranken i 2017 og 2018.

Tyskeren Lukas Dauser tok sølvet i Tokyo med 15,700 poeng. Det var hans første medalje i OL- eller VM-sammenheng.

Det ble bronse til tyrkeren Ferhat Arican. Han var 0,067 poeng bak Dauser og 0,167 foran kineseren You Hao, som tok 4.-plassen.

